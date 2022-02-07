Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина» за 2021 год

Неудачными были признаны все восемь работ голливудской звезды в 2021 году, поэтому было предложено выбрать наихудшую из них в специальной номинации «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

В список номинантов на звание худшего актёра попали Скотт Иствуд, Роу Хартэмпф, Леброн Джеймс, Бен Платт и Марк Уолберг. За роль второго плана антипремия «грозит» Бену Аффлеку, Нику Кэннону, Мэлу Гибсону, Гарету Кигэну и Джареду Лето.

На звание худшей актрисы претендуют Эми Адамс, Жанна де Ваал, Меган Фокс, Тэрин Мэннинг и Руби Роуз, а худшую роль второго плана будут выбирать среди работ Эми Адамс, Софи Куксон, Эрин Дэйви, Джуди Кэй и Тэрин Мэннинг.

Худший фильм будут выбирать среди проектов «Диана: мюзикл», «Бесконечность», «Карен», «Космический джем: новое поколение» и «Женщина в окне».

В 2021 году «Золотую малину» как худший фильм получила документальная лента продюсера, режиссёра и актера Майка Линделла «Абсолютное доказательство», рассказывающая о китайской кибератаке на выборах 2020 года.

