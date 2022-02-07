Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина» за 2021 год
Американский актёр Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина», которую будут вручать 26 марта, сообщают организаторы премии.
Неудачными были признаны все восемь работ голливудской звезды в 2021 году, поэтому было предложено выбрать наихудшую из них в специальной номинации «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».
В список номинантов на звание худшего актёра попали Скотт Иствуд, Роу Хартэмпф, Леброн Джеймс, Бен Платт и Марк Уолберг. За роль второго плана антипремия «грозит» Бену Аффлеку, Нику Кэннону, Мэлу Гибсону, Гарету Кигэну и Джареду Лето.
На звание худшей актрисы претендуют Эми Адамс, Жанна де Ваал, Меган Фокс, Тэрин Мэннинг и Руби Роуз, а худшую роль второго плана будут выбирать среди работ Эми Адамс, Софи Куксон, Эрин Дэйви, Джуди Кэй и Тэрин Мэннинг.
Худший фильм будут выбирать среди проектов «Диана: мюзикл», «Бесконечность», «Карен», «Космический джем: новое поколение» и «Женщина в окне».
В 2021 году «Золотую малину» как худший фильм получила документальная лента продюсера, режиссёра и актера Майка Линделла «Абсолютное доказательство», рассказывающая о китайской кибератаке на выборах 2020 года.
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