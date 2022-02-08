Мультфильм российского режиссёра «БоксБалет» выдвинут на премию «Оскар»

Короткометражный мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» попал в список финалистов премии «Оскар», сообщает американская киноакадемия.

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Работа Дьякова поборется за главный приз в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Мультфильм «БоксБалет» рассказывает о любви боксера Евгения и балерины Ольги.

Оппонентами российского режиссёра стали работы «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза, а также «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

94-я церемония награждения премией «Оскар» должна состояться 27 марта.

Ранее журнал Variety написал, что в 2022 году церемония впервые с 2018 года может пройти с ведущим.

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ФОТО: flickr/prayitno
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