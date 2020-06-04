Объявлены фильмы-участники несостоявшегося Каннского кинофестиваля
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Состоялось оглашение в ходе онлайн-конференции.
Выбранные фильмы «Французская депеша» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона и еще 54 картины не будут участвовать в конкурсе 2021 года. Несмотря на это все эти фильмы будут отмечены как прошедшие фестивальный отбор. У них появится форменный знак Каннского фестиваля для продвижения в прокате, передает «Москва 24».
73-й Каннский фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, пишут argumenti.ru. В следующего году в фестивале примут участие другие картины.
Пандемия коронавируса стала катастрофой для кинотеатров и нанесла тяжёлый удар по кинематографу как искусству, заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Отмена Каннского кинофестиваля — это удар под дых. Впервые в истории он отменён. Каннский кинофестиваль от «Оскара» отличается тем, что «Оскар» получает зрительское, прокатное кино, которое люди посмотрели. Каннский фестиваль — это пример, это всегда новое слово, вектор развития. И, безусловно, кино будет отброшено на несколько лет назад», - заявил критик.
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