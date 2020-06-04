Объявлены фильмы-участники несостоявшегося Каннского кинофестиваля

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Состоялось оглашение в ходе онлайн-конференции.

Выбранные фильмы «Французская депеша» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона и еще 54 картины не будут участвовать в конкурсе 2021 года. Несмотря на это все эти фильмы будут отмечены как прошедшие фестивальный отбор. У них появится форменный знак Каннского фестиваля для продвижения в прокате, передает «Москва 24».