«Удар под дых»: Давид Шнейдеров об отмене Каннского кинофестиваля

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал о том, какое важное значение Каннский фестиваль имеет для киноискусства.

«Отмена Каннского кинофестиваля — это удар под дых. Впервые в истории он отменён. Каннский кинофестиваль от «Оскара» отличается тем, что «Оскар» получает зрительское, прокатное кино, которое люди посмотрели. Каннский фестиваль — это пример, это всегда новое слово, вектор развития. И, безусловно, кино будет отброшено на несколько лет назад. Непонятно, что будет с Венецианским кинофестивалем… До Берлинского ещё жить долго. Но это страшный удар по кино как искусству. Очень жаль», - отметил он.

Пандемия коронавируса ударила также по производителям, но сильнее всего — по кинотеатрам, добавил Шнейдеров.

«Это катастрофа — и для производителей, и для кинотеатров. И если кинопроизводство ещё можно остановить, восстановить работу кинотеатров гораздо тяжелее. Со всеми этими санитарными нормами и социальной дистанцией количество посадочных мест в кинотеатрах резко уменьшится. Неизвестно, пойдут ли вообще люди в кино», - сказал кинокритик.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ внесло в список системообразующих 12 продюсерских компаний, занятых производством фильмов и мультфильмов, шесть мультипликационных студий, три государственные киностудии, а также сети кинотеатров «Киномакс», «Каро» и объединённую сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино». Предприятия из списка системообразующих имеют право на финансовую поддержку из бюджета в приоритетном порядке.

