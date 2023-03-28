Образы муми-троллей запретят использовать в России

Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на персонажей из комиксов и сказок про муми-троллей, прекратила выдачу новых лицензий на использование образов персонажей в России, а также продление действующих соглашений. Об этом VPost сообщил представитель компании.

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Из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», который должен был состоится на этой неделе.

Муми-троли - персонажи сказок и комиксов финской писательницы и художницы Туве Янссон.

Роскомнадзор ранее заявил, что может заблокировать ресурсы, которые будут транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2023», если на мероприятии заметят пропаганду ЛГБТ отношений, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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