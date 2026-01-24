В МВД перечислили регионы с самым высоким уровнем смертельных ДТП

В 2025 году наибольшее число погибших в ДТП было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России.

Согласно подсчетам, в прошлом году на территории всей страны в ДТП погибло свыше 13,9 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 9,5 погибших граждан.

Отмечается, что в Туве такой показатель составляет 32,7 человека на 100 тысяч населения, что в 3,3 раза выше общероссийского уровня. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области эти данные пониже — 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.

В МВД назвали регионы с наибольшим числом ДТП с СИМ

Между тем, в ведомстве рассказали, что меньше всего граждан погибло при авариях в столице. Так, в Москве значение показателя на 100 тысяч жителей составляет 2,2 погибших, что ниже общероссийского на 7,3 человека.

Кроме того, к регионам, где в прошлом году было зафиксировано наименьшее количество погибших при ДТП, относятся Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Там показатели составляют 2,3 и 2,6 человек на 100 тысяч жителей соответственно.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН подчеркнул, что массово выпускать беспилотные автомобили на дороги пока преждевременно, так как не уточнены юридические вопросы.

