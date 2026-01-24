В МВД перечислили регионы с самым высоким уровнем смертельных ДТП

В 2025 году наибольшее число погибших в ДТП было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России.

Согласно подсчетам, в прошлом году на территории всей страны в ДТП погибло свыше 13,9 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 9,5 погибших граждан.

Отмечается, что в Туве такой показатель составляет 32,7 человека на 100 тысяч населения, что в 3,3 раза выше общероссийского уровня. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области эти данные пониже — 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.