Самой счастливой страной мира в шестой раз стала Финляндия
Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной в мире по версии ООН, следует из ежегодного Всемирного доклада счастья организации.
Отмечается, что рейтинг составляется на основе анализа показателей ВВП на душу населения, уровня социальной поддержки, продолжительности жизни граждан, соблюдения гражданских свобод, гарантии занятости, уровня коррупции. Всемирного доклада счастья ООН публикуется ежегодно с 2012 года.
Помимо Финляндии в топ-десять самых счастливых стран мира вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Россия, в свою очередь, поднялась с 80-ой строчки рейтинга на 70-ую, следует из доклада.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась на 31 месте среди 166 государств в рейтинге по уровню готовности к внедрению и воплощению в жизнь передовых технологий.
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