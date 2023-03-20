Самой счастливой страной мира в шестой раз стала Финляндия

Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной в мире по версии ООН, следует из ежегодного Всемирного доклада счастья организации.

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Отмечается, что рейтинг составляется на основе анализа показателей ВВП на душу населения, уровня социальной поддержки, продолжительности жизни граждан, соблюдения гражданских свобод, гарантии занятости, уровня коррупции. Всемирного доклада счастья ООН публикуется ежегодно с 2012 года.

Помимо Финляндии в топ-десять самых счастливых стран мира вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Россия, в свою очередь, поднялась с 80-ой строчки рейтинга на 70-ую, следует из доклада.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на 31 месте среди 166 государств в рейтинге по уровню готовности к внедрению и воплощению в жизнь передовых технологий.

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ФОТО: РИА Новости
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