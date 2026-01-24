МИД РФ: Украина должна вернуться к внеблоковому нейтральному статусу
Украине следует искоренить первопричины кризиса и устранить угрозы безопасности для решения конфликта на территории страны. Об этом заявил РИА Новости глава Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
По его словам, необходимо устранить причины кризиса, созданного при участии Запада, и порожденные им угрозы безопасности.
«Украина должна вернуться к истокам... государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств», - подчеркнул Полищук.
Также дипломат призвал Киев к отказу от неонацистской идеологии.
Ранее Полищук заявил, что долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Госдума обсудит усиление контроля за иноагентами
- Деньги вместо территорий? В Абу-Даби продолжатся переговоры по Украине
- МИД РФ: Украина должна вернуться к внеблоковому нейтральному статусу
- Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
- Летов, Мамонов и Достоевский: Как рокеры попали в новый спектакль Миркурбанова
- В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
- В Белом доме заявили, что Европа «медленно убивает себя»
- Овечкин забил свой 918-й гол и обновил снайперский рекорд НХЛ
- Пентагон заявил о решимости России в конфликте на Украине
- Над регионами России сбили 75 беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru