МИД РФ: Украина должна вернуться к внеблоковому нейтральному статусу

Украине следует искоренить первопричины кризиса и устранить угрозы безопасности для решения конфликта на территории страны. Об этом заявил РИА Новости глава Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, необходимо устранить причины кризиса, созданного при участии Запада, и порожденные им угрозы безопасности.

«Украина должна вернуться к истокам... государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств», - подчеркнул Полищук.

Также дипломат призвал Киев к отказу от неонацистской идеологии.

Ранее Полищук заявил, что долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа.

