СМИ: Поиски MH370 в Индийском океане не принесли результатов

Специалисты с судна британо-американской компании «Ocean Infinity», которое ищет обломки пропавшего в южной части Индийского океана рейса MH370, за время последнего этапа работ ничего значительного не нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет, направленный родственникам пассажиров.
Кроме того, известно, что в период с 6 по 15 января судно «Armada 86 05» обследовало примерно 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, и срок этого этапа поисков для расширения зоны обследования продлили с 16 до 24 января.
Отмечается, что поиски проводят в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии. Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
В марте 2014 года самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании «Malaysia Airlines», летевший в Пекин из Куала-Лумпура, исчез с экранов радаров. Место его крушения до сих пор не установлено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
