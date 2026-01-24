СМИ: Поиски MH370 в Индийском океане не принесли результатов

Кроме того, известно, что в период с 6 по 15 января судно «Armada 86 05» обследовало примерно 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, и срок этого этапа поисков для расширения зоны обследования продлили с 16 до 24 января.

Отмечается, что поиски проводят в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии. Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.

В марте 2014 года самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании «Malaysia Airlines», летевший в Пекин из Куала-Лумпура, исчез с экранов радаров. Место его крушения до сих пор не установлено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».