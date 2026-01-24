Бессент: В США объявили о возможном выходе Альберты из состава Канады
Министр финансов США Скотт Бессент намекнул на возможность проведения референдума о независимости канадской провинции Альберта. Об этом сообщает газета «Politico».
По его словам, подобные настроения в Альберте указывают на стремление людей к суверенитету и их желание иметь те же возможности, что и у США. Американский министр также назвал территорию естественным партнером для Вашингтона с «великолепными ресурсами».
Кроме того, сообщалось, что независимость Квебека от Канады может облегчить процесс присоединения страны к США.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией.
