На обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв

Минувшей ночью на обратной стороне Солнца произошел очень крупный двойной взрыв. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Сети ученые опубликовали видео, на котором видно, как плазменные облака разлетаются от Солнца. При этом они отметили, что с той стороны звезды по-прежнему нет ни одного спутника, поэтому невозможно определить точные причины такого взрыва.

По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце

Между тем, в Лаборатории подчеркнули, что если гипотетические центры активности, в которых произошли два выброса, просуществуют еще примерно пять дней, то их можно будет увидеть с Земли при развороте Солнца. Уточняется, что тогда они окажутся на левом краю звезды.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что магнитные бури влияют на состояние людей с проблемами сердца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
