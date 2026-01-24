На обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв
Минувшей ночью на обратной стороне Солнца произошел очень крупный двойной взрыв. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Сети ученые опубликовали видео, на котором видно, как плазменные облака разлетаются от Солнца. При этом они отметили, что с той стороны звезды по-прежнему нет ни одного спутника, поэтому невозможно определить точные причины такого взрыва.
Между тем, в Лаборатории подчеркнули, что если гипотетические центры активности, в которых произошли два выброса, просуществуют еще примерно пять дней, то их можно будет увидеть с Земли при развороте Солнца. Уточняется, что тогда они окажутся на левом краю звезды.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что магнитные бури влияют на состояние людей с проблемами сердца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
