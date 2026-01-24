На обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв

Между тем, в Лаборатории подчеркнули, что если гипотетические центры активности, в которых произошли два выброса, просуществуют еще примерно пять дней, то их можно будет увидеть с Земли при развороте Солнца. Уточняется, что тогда они окажутся на левом краю звезды.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что магнитные бури влияют на состояние людей с проблемами сердца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».