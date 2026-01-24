Володин: Госдума обсудит усиление контроля за иноагентами

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об усилении контроля за иностранными агентами в России. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Мах.

Документ предлагает усовершенствовать механизм обмена данными. Инициатива предусматривает в том числе предоставление Минюсту возможности запрашивать сведения о счетах и переводах иноагентов в электронном виде. Сейчас банки должны предоставлять справки по таким операциям, счетам и вкладам на бумажных носителях.

Кроме того, банки и органы власти могут обязать направлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех дней после получения запроса из Минюста.

Изменения позволят повысить контроль за денежными операциями и оперативно реагировать на нарушения законодательства иноагентами.

Между тем в России начала действовать единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных агентов в размере 30%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

