Адвокат: Суд взыскал 49 млн рублей с подозреваемого в мошенничестве блогера Домогацкого

Суд взыскал 49 млн рублей с подозреваемого в мошенничестве при продаже вилл на Бали российского блогера Сергея Домогацкого. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Зорина.

По его словам, деньги были взысканы в пользу обанкротившейся фирмы.

Согласно информации «РЕН ТВ», иск подал конкурсный управляющий ООО «УК "Экокомплект"» Роман Недорубков. Сообщалось, что он потребовал признать недействительными сделки, по которым компания в 2021–2023 годах перечислила Домогацкому свыше 49 млн рублей якобы за использование товарных знаков, патентов, а также по агентским и лицензионным договорам.