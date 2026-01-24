Адвокат: Суд взыскал 49 млн рублей с подозреваемого в мошенничестве блогера Домогацкого

Суд взыскал 49 млн рублей с подозреваемого в мошенничестве при продаже вилл на Бали российского блогера Сергея Домогацкого. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Зорина.

По его словам, деньги были взысканы в пользу обанкротившейся фирмы.

Согласно информации «РЕН ТВ», иск подал конкурсный управляющий ООО «УК "Экокомплект"» Роман Недорубков. Сообщалось, что он потребовал признать недействительными сделки, по которым компания в 2021–2023 годах перечислила Домогацкому свыше 49 млн рублей якобы за использование товарных знаков, патентов, а также по агентским и лицензионным договорам.

Собчак, Гузееву и Лолиту попросили проверить на мошенничество с виллами на Бали

Известно, что суд установил схему, при которой блогер продавал не недвижимость, а идею. Отмечается, что он создавал интеллектуальную собственность, после чего «сдавал ее в аренду» подконтрольной ему компании, превращая ее в «донора» средств.

Виллы Домогацкого на Бали рекламировали такие российские звезды, как Лариса Гузеева, Ксения Собчак и Лолита. При этом позже телеведущая Гузеева заявила, что сама оказалась пострадавшей, так как в итоге не получила элитное жилье на курорте.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в конце 2025 года ФНС недополучила 1,8 млрд рублей из-за того, что часть российских блогеров и коучей не заплатила налоги.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
