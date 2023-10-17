«Обоюдное решение»: Историк моды Васильев подтвердил уход из «Модного приговора»

Александр Васильев рассказал НСН, кто может занять кресло модного судьи вместо него.

Историк моды Александр Васильев в эфире НСН подтвердил возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор» и рассказал, кто займет кресло модного судьи вместо него.

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Ранее СМИ сообщали о запланированных на конец октября съемках шоу. Отмечалось, что в программу вернется Юлия Барановская. Организаторы также обсуждают кандидатуру Эвелины Хромченко. По данным СМИ, Александра Васильева не пригласили принять участие в шоу из-за его антипатриотичных высказываний. Сам Васильев рассказал, что они с организаторами приняли обоюдное решение по поводу его отсутствия в шоу. Васильев предположил, что кресло модного судьи может занять дизайнер или историк моды.

«Есть обстоятельства, которые не позволяют мне занять кресло главного судьи, но это не значит, что я не вернусь в шоу. Это решение обоюдное. На мое место могут попробовать трех историков моды, у нас есть известные. Могут попробовать дизайнеров. Здесь есть одна проблема: передача ежедневная. Ни один действующий дизайнер, который творит ежедневно, у которого большое производство, к сожалению, не сможет заниматься шоу каждый день, так как у него заказчики, показы. Я считаю, что здесь дизайнер не спасет, помочь может либо историк, либо телеведущий, потому что эта программа отнимает очень много свободного времени», - выразил мнение собеседник НСН.

Историк моды рассказал, что очень рад возвращению шоу на телеэкраны россиян.

«Это мое любимое шоу! Я очень счастлив, что это шоу возвращается. Был момент, когда я думал, что мода в России умерла из-за смертей Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, а также из-за того, что шоу прекратило свое существование в первый день спецоперации. Сегодня я воспринимаю эту новость с большой радостью и гордостью за то, что те почти 14 лет, которые я потратил и был главным судьей этого шоу, не прошли даром. Это означает, что шоу очень полюбилось миллионам зрителей, шоу нужно, шоу выдержало все испытания даже в сегодняшней непростой ситуации. У нас такая сильная команда, так что неважно, кто придет на мое место. Они справятся, они сделают это шоу замечательным», - сказал Васильев.

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Он также поделился своими проектами и без лишней скромности рассказал о модных гастролях по всему миру, которым не мог уделить достаточно времени последние 10 лет из-за ежедневных съемок «Модного приговора».

«У меня выходит новая книга, которая называется «Сокровище кочевника». Она выйдет очень скоро. Это книга воспоминаний. Еще я постоянно веду Telegram-канал, который учит женщин стилю жизни и обучает тому, как надо одеваться. Кроме того, я постоянно провожу выставки своей коллекции исторического костюма во многих странах мира. Сейчас у меня проект стоит в Риге, Праге, Таллине. Мои лекции проходят в Париже, Дубае, Хельсинки. Также готовится большое выступление в Лондоне. У меня очень много работы в своей области – истории моды, где я очень востребован. То, что я не прикован к креслу главного судьи на «Модном приговоре» дает мне возможность заняться тем, чем я не мог заняться на протяжении более 10 лет, а именно – заниматься моей карьерой и моими гастролями, что поможет мне стать только лучше», - рассказал Васильев.

Ранее Васильев опроверг слухи о его якобы отъезде из России, пояснив, что просто не любит подолгу сидеть на одном месте и много путешествует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
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