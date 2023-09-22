«Деньги и лазейки»: Кто позвал Ивлееву и Стрелец на Неделю моды в Милане

Дом моды Prada мог позвать российских блогеров, если они тратятся на вещи, как Филипп Киркоров, при этом приглашения перепродают и дарят, сказал в эфире НСН Александр Белов.

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в интервью НСН объяснил, как российские блогеры Настя Ивлеева и Надежда Стрелец могли попасть на Неделю моды в Милане.

Ранее СМИ опубликовали фото Ивлеевой и Стрелец на показе новой коллекции Prada в рамках Недели моды в Милане. При этом в соцсетях, обсуждают, как там оказались россиянки.

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«Это бывает по-разному. Может быть официальное приглашение, можно прийти на показ, потусоваться у входа, у места, где снимают фотографы и светская хроника, либо приглашения на показ можно достать какими-то способами за деньги. Если у человека есть лазейки, он в меру наглый и настойчивый, то он сможет попасть на Неделю моды в Милане, а купить билеты на официальном сайте и просто прийти, - так нельзя. Есть вариант, что они могли получить приглашение по своим связям каким-то бартером, не факт, что их приглашал сам Дом моды. Приглашения также перепродают или дарят, такое тоже бывает: агенты, пиарщики общаются между собой, могут быть те, кто хочет на этом заработать», - сказал Белов.

По его словам, Дом моды также может пригласить медийную персону, если она тратит на его одежду много денег.

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«Обычно зовут каких-то звезд и публичных людей, которые часто покупают в Домах моды. Например, Филиппа Киркорова часто звали на показы Dolce&Gabbana, потому что он очень много одевался в их одежду, Если дизайнеры видят, что у них покупают на больше суммы, они делают приглашение для этого покупателя. Ивлеева и Стрелец - не модели, но они могут быть постоянными покупателями Дома моды и оставлять там деньги, при этом они медийные и показывают эту одежду у себя в соцсетях, это бесплатная реклама Дома моды. Если они часто покупают и одеваются в Prada, им вполне могли сделать такое приглашение совершенно официально», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: соцсети Насти Ивлеевой
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