«Деньги и лазейки»: Кто позвал Ивлееву и Стрелец на Неделю моды в Милане

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в интервью НСН объяснил, как российские блогеры Настя Ивлеева и Надежда Стрелец могли попасть на Неделю моды в Милане.

Ранее СМИ опубликовали фото Ивлеевой и Стрелец на показе новой коллекции Prada в рамках Недели моды в Милане. При этом в соцсетях, обсуждают, как там оказались россиянки.