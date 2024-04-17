«Он рвется к кошкам»: Сын Куклачева рассказал о здоровье дрессировщика

Худрука московского Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в пятницу, 12 апреля, во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. В больнице он перенес операцию на сердце после обширного инфаркта. По словам сына знаменитого дрессировщика, на данный момент народного артиста РСФСР перевели из реанимации в общую палату.



«Буквально несколько часов назад его консилиумом врачей перевели в общую палату. Это говорит о том, что положительная динамика существует. Он бодр, в своем характере, мыслях и энергетике, но физически пока очень слаб. Предстоит длительный процесс реабилитации и восстановления. Он переживает за театр и кошек, уже сейчас бы приехал туда, его нужно сдерживать от этих решений, что мы и стараемся делать. С одной стороны, хотели у него отнять телефон, чтобы он в оставался в спокойствии, тишине. С другой стороны, при его энергетике и желании двигаться это опасно. Поэтому сидели с врачами и думали, как правильнее сделать, чтобы он оставался в движении и работе, но не перенапрягался и не волновался. Это тот баланс, который стараемся соблюсти при его реабилитации. Животные театра в порядке, пока нет отца, я уделяю им время, общаюсь. Кошки не чувствуют опустошения или нехватки внимания», - рассказал он.

Ранее легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в интервью НСН рассказал, что любимым певцом кошек театра является Shaman.

