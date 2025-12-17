СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
Переговоры стран Евросоюза об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины фактически «идут вспять» накануне саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря в Брюсселе. Об этом заявил посол Бельгии при ЕС Питер Мурс на закрытой встрече с дипломатами, пишет Politico.
По данным издания, ключевые разногласия связаны с идеей так называемого «репарационного» кредита под залог российских активов, замороженных в Европе. Этот механизм предполагает, что Киев вернет заем в случае выплаты Москвой компенсации. Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большая часть этих средств, продолжает выступать против такого решения.
Бельгийские власти требуют от партнеров по ЕС финансовых и юридических гарантий, которые должны защитить как само королевство, так и Euroclear. Как отмечает Politico, Брюссель настаивает, чтобы такие гарантии не имели временных ограничений и действовали при любом развитии событий. Кроме того, Бельгия призывает страны ЕС разорвать двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, однако ряд государств союза не готов пойти на этот шаг. По словам источников Politico и Euractiv, Брюссель также предлагает рассмотреть альтернативный вариант — совместные заимствования ЕС для помощи Украине.
Обе схемы ранее предлагала Еврокомиссия, призывающая ускорить принятие решения по финансированию Киева, однако консенсуса среди стран союза нет. Германия выступает против совместного долга, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос об использовании российских активов снят с повестки предстоящего саммита ЕС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью
- Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле
- Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы
- Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта
- Экономист БКС не увидел причин для повышения ключевой ставки ЦБ
- «Наполеончики» и жена Семака: Россиянам объяснили, как вывозить покупки из Европы
- Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году
- Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
- ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru