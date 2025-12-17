СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик

Переговоры стран Евросоюза об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины фактически «идут вспять» накануне саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря в Брюсселе. Об этом заявил посол Бельгии при ЕС Питер Мурс на закрытой встрече с дипломатами, пишет Politico.

По данным издания, ключевые разногласия связаны с идеей так называемого «репарационного» кредита под залог российских активов, замороженных в Европе. Этот механизм предполагает, что Киев вернет заем в случае выплаты Москвой компенсации. Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большая часть этих средств, продолжает выступать против такого решения.

Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине

Бельгийские власти требуют от партнеров по ЕС финансовых и юридических гарантий, которые должны защитить как само королевство, так и Euroclear. Как отмечает Politico, Брюссель настаивает, чтобы такие гарантии не имели временных ограничений и действовали при любом развитии событий. Кроме того, Бельгия призывает страны ЕС разорвать двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, однако ряд государств союза не готов пойти на этот шаг. По словам источников Politico и Euractiv, Брюссель также предлагает рассмотреть альтернативный вариант — совместные заимствования ЕС для помощи Украине.

Обе схемы ранее предлагала Еврокомиссия, призывающая ускорить принятие решения по финансированию Киева, однако консенсуса среди стран союза нет. Германия выступает против совместного долга, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос об использовании российских активов снят с повестки предстоящего саммита ЕС, передает «Радиоточка НСН».

