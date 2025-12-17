Адвокат рассказала о просьбе Долиной не запрашивать справку из ПНД в суде
Народная артистка России Лариса Долина в ходе судебного спора о квартире просила суд не истребовать справку из психоневрологического диспансера, сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.
По ее словам, соответствующая просьба была передана суду на предварительном заседании через защиту певицы. Свириденко пояснила, что ходатайствовала о запросе справки из диспансера, однако сторона Долиной заявила, что артистка не состоит на учете, и попросила суд не истребовать этот документ.
Накануне Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на спорную квартиру за Лурье.
Долину, которая проживала в квартире на время разбирательств, обязали освободить жилье. В случае отказа вопрос может быть решен в принудительном порядке. При этом прокурор в ходе процесса предлагал оставить квартиру за Долиной, а покупательнице вернуть уплаченные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Подготовительные переговоры ЕС по активам РФ идут вспять
- Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси»
- СМИ: Власти обсуждают варианты ответа на конфискацию активов России в ЕС
- Адвокат рассказала о просьбе Долиной не запрашивать справку из ПНД в суде
- Мерц пообещал добиваться решения ЕС по активам России для Украины
- СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью
- Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле
- Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы
- Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru