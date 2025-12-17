Адвокат рассказала о просьбе Долиной не запрашивать справку из ПНД в суде

Народная артистка России Лариса Долина в ходе судебного спора о квартире просила суд не истребовать справку из психоневрологического диспансера, сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, соответствующая просьба была передана суду на предварительном заседании через защиту певицы. Свириденко пояснила, что ходатайствовала о запросе справки из диспансера, однако сторона Долиной заявила, что артистка не состоит на учете, и попросила суд не истребовать этот документ.

Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда

Накануне Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на спорную квартиру за Лурье.

Долину, которая проживала в квартире на время разбирательств, обязали освободить жилье. В случае отказа вопрос может быть решен в принудительном порядке. При этом прокурор в ходе процесса предлагал оставить квартиру за Долиной, а покупательнице вернуть уплаченные средства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:СудПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры