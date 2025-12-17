Адвокат рассказала о просьбе Долиной не запрашивать справку из ПНД в суде

Народная артистка России Лариса Долина в ходе судебного спора о квартире просила суд не истребовать справку из психоневрологического диспансера, сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, соответствующая просьба была передана суду на предварительном заседании через защиту певицы. Свириденко пояснила, что ходатайствовала о запросе справки из диспансера, однако сторона Долиной заявила, что артистка не состоит на учете, и попросила суд не истребовать этот документ.