Мерц пообещал добиваться решения ЕС по активам России для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе принятия решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом он сообщил накануне саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря.

Выступая в эфире программы Was nun? телеканала ZDF, Мерц оценил вероятность согласования такого решения странами ЕС как «50 на 50». Позднее, обращаясь к депутатам бундестага, он подчеркнул, что будет настаивать на этом вопросе уже вечером в Брюсселе.

По словам канцлера, использование российских активов позволило бы обеспечить финансирование украинской армии еще как минимум на два года.

Он добавил, что не рассматривает эту меру как способ затянуть конфликт, а, напротив, считает, что она может подтолкнуть стороны к «серьезным переговорам» по Украине, передает «Радиоточка НСН».

