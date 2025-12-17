Мерц пообещал добиваться решения ЕС по активам России для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе принятия решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом он сообщил накануне саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря.

Выступая в эфире программы Was nun? телеканала ZDF, Мерц оценил вероятность согласования такого решения странами ЕС как «50 на 50». Позднее, обращаясь к депутатам бундестага, он подчеркнул, что будет настаивать на этом вопросе уже вечером в Брюсселе.