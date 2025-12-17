Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны за девять часов уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атаки были отражены 17 декабря в период с 11:00 до 20:00 мск. Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Республики Крым. Один БПЛА был уничтожен над Курской областью. О последствиях на земле и пострадавших не сообщается, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году
- Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
- ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
- Азербайджан, а не Грузия: Кто выгоден России в торговом споре на Кавказе
- Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда
- Юрист предупредил о схемах мошенничества с билетами на чемпионат мира
- «Придется заплатить!»: Как заставить Европу вернуть деньги Центробанку
- В Славянском районе Кубани повреждены почти 40 домов после атаки БПЛА
- Paramount Skydance настаивает на покупке Warner Bros. Discovery
- Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru