Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны за девять часов уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки были отражены 17 декабря в период с 11:00 до 20:00 мск. Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Республики Крым. Один БПЛА был уничтожен над Курской областью. О последствиях на земле и пострадавших не сообщается, отмечает RT.

Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры