Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны за девять часов уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки были отражены 17 декабря в период с 11:00 до 20:00 мск. Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Республики Крым. Один БПЛА был уничтожен над Курской областью. О последствиях на земле и пострадавших не сообщается, отмечает RT.