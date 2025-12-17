Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете. Об этом Карлсон заявил в подкасте Judging Freedom.

По его словам, информацию о якобы «неминуемой войне» он получил от одного из членов Конгресса США, который утверждал, что законодателей накануне проинформировали о возможных военных действиях. Обращение Трампа должно состояться в 21:00 по восточному времени США (05:00 мск).

Дойдет до «горячего»: Кто поддержит Венесуэлу в борьбе с блокадой Трампа

В последние месяцы США наращивают военное присутствие в Карибском море, объясняя свои действия операциями по борьбе с наркотрафиком. Американские власти сообщали о нанесении ударов по венесуэльским судам, а к середине ноября численность военнослужащих США в регионе, по открытым данным, достигла около 15 тысяч человек. В конце ноября Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и позднее заявил о готовности перейти к наземным ударам по объектам наркокартелей, добавив, что власть президента Николаса Мадуро находится под угрозой.

10 декабря Соединенные Штаты сообщили о перехвате нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Речь шла о судне Skipper, которое, по данным The New York Times, в период с февраля по июль перевезло почти 2 миллиона баррелей иранской нефти в Китай. Reuters отмечал, что Вашингтон также составил перечень других судов, которые могут быть изъяты, и отслеживает их перемещения в рамках стратегии усиления давления на власти Венесуэлы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВойнаСШАВенесуэлаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры