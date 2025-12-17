Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете. Об этом Карлсон заявил в подкасте Judging Freedom.

По его словам, информацию о якобы «неминуемой войне» он получил от одного из членов Конгресса США, который утверждал, что законодателей накануне проинформировали о возможных военных действиях. Обращение Трампа должно состояться в 21:00 по восточному времени США (05:00 мск).