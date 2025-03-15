«Зеркало» на двоих: Режиссер Савва Савельев раскрыл «нерв» спектакля по Бёллю

В Москве представили премьеру детективного кабаре «Зеркало». Режиссер спектакля – Савва Савельев, он же исполняет одну из двух ролей, вторая досталась актеру Павлу Табакову. Первые показы прошли 13 и 14 марта в пространстве «Внутри».

Пьесу «Зеркало» написал сам Савва Савельев по мотивам рассказа немецкого писателя Генриха Белля «Молчание доктора Мурке». Действие происходит в 1965 году в Мюнхене, где «через 20 лет после окончания войны судьба сводит юного бунтаря с профессором искусствоведения». Двух таких разных героев общей тайной связывает прошлое.

Режиссер «Зеркала» Савва Савельев поговорил со спецкором НСН, побывавшим на премьере, о замысле спектакля, совместной работе с Павлом Табаковым и о роли независимых творческих пространств в жизни и развитии современного театра.

- Поздравляем вас с премьерой! Скажите, почему решили сделать такой материал? Чем вас привлек рассказ «Молчание доктора Мурки» Бёлля?

- Этот рассказ у меня, как говорится, в ящике стола лежал последние лет десять. Мне очень нравилось то, что там происходит, но из того, что происходит в рассказе Бёлля, здесь осталось 10%. У Бёлля есть главный герой, который работает на радио, и которому дается задача вырезать слово «Бог» из лекции некого именитого лектора. Вот, собственно говоря, об этом рассказ. Это сатира на работу радиостанции, на некую иерархию, выстроенную между сотрудниками. И мне очень нравилось, что это можно поместить в одну локацию, в какую-то радиостудию. Но 10 лет эта идея лежала, лежала, лежала. В итоге к ней прибавился еще Курт Воннегут со своим произведением «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и появилась еще одна тема, оттуда встала еще одна тема, вообще вторая половина 60-х в Германии.

И я увидел некие пересечения, скажем так, зеркальные отражения с тем, что не так давно было актуально и для нас. Потому что пьеса называется «Зеркало», здесь очень много зеркальных отражений. Во-первых, два героя, которые в какой-то степени зеркалят друг друга, сами того не ведая. Ну и есть зеркальное отражение вопросов, которые поднимаются в этом спектакле, с теми вопросами, которые сейчас возникают лично у меня внутри в 2025 году. Вот поэтому как-то все совпало, и Бёлль, дав толчок, скажем так, этим рассказам, раскрылся в гораздо большем букете тем, вопросов и каких-то слоев.