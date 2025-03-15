«Зеркало» на двоих: Режиссер Савва Савельев раскрыл «нерв» спектакля по Бёллю
Пьеса, идея которой зрела около десяти лет, сложилась из произведений Генриха Бёлля и Курта Воннегута, объяснил НСН режиссер Савва Савельев.
В Москве представили премьеру детективного кабаре «Зеркало». Режиссер спектакля – Савва Савельев, он же исполняет одну из двух ролей, вторая досталась актеру Павлу Табакову. Первые показы прошли 13 и 14 марта в пространстве «Внутри».
Пьесу «Зеркало» написал сам Савва Савельев по мотивам рассказа немецкого писателя Генриха Белля «Молчание доктора Мурке». Действие происходит в 1965 году в Мюнхене, где «через 20 лет после окончания войны судьба сводит юного бунтаря с профессором искусствоведения». Двух таких разных героев общей тайной связывает прошлое.
Режиссер «Зеркала» Савва Савельев поговорил со спецкором НСН, побывавшим на премьере, о замысле спектакля, совместной работе с Павлом Табаковым и о роли независимых творческих пространств в жизни и развитии современного театра.
- Поздравляем вас с премьерой! Скажите, почему решили сделать такой материал? Чем вас привлек рассказ «Молчание доктора Мурки» Бёлля?
- Этот рассказ у меня, как говорится, в ящике стола лежал последние лет десять. Мне очень нравилось то, что там происходит, но из того, что происходит в рассказе Бёлля, здесь осталось 10%. У Бёлля есть главный герой, который работает на радио, и которому дается задача вырезать слово «Бог» из лекции некого именитого лектора. Вот, собственно говоря, об этом рассказ. Это сатира на работу радиостанции, на некую иерархию, выстроенную между сотрудниками. И мне очень нравилось, что это можно поместить в одну локацию, в какую-то радиостудию. Но 10 лет эта идея лежала, лежала, лежала. В итоге к ней прибавился еще Курт Воннегут со своим произведением «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и появилась еще одна тема, оттуда встала еще одна тема, вообще вторая половина 60-х в Германии.
И я увидел некие пересечения, скажем так, зеркальные отражения с тем, что не так давно было актуально и для нас. Потому что пьеса называется «Зеркало», здесь очень много зеркальных отражений. Во-первых, два героя, которые в какой-то степени зеркалят друг друга, сами того не ведая. Ну и есть зеркальное отражение вопросов, которые поднимаются в этом спектакле, с теми вопросами, которые сейчас возникают лично у меня внутри в 2025 году. Вот поэтому как-то все совпало, и Бёлль, дав толчок, скажем так, этим рассказам, раскрылся в гораздо большем букете тем, вопросов и каких-то слоев.
- А как выбрали себе партнера? Почему Павел Табаков?
- Ой, я Пашу знаю давно, мы дружим. И я всегда, когда начинаю писать пьесы, пишу их на конкретных актеров. И пока у меня нет конкретного актера, я блуждаю на бумаге, потому что непонятно, как это может выглядеть. Как только Паша согласился работать со мной, все стало на свои места. В своем плотном графике он нашел время и откликнулся на эту авантюру и сказал: "А, ну если ты играешь, я согласен". Паша - молодой, энергичный, с юмором, со своей какой-то очень неповторимой классной энергией. А я люблю работать с друзьями и люблю работать с людьми, которых я давно знаю. Пьеса дописывалась, можно сказать, совместно, Паша привносил свои идеи на репетициях, предлагал свое видение, как что можно сделать.
- Что вы хотели донести до зрения? Главная мысль вашей пьесы?
- Я всегда очень боюсь говорить о какой-то главной мысли, которую я хочу донести, я всегда повторяю одну и ту же фразу: «Театр должен не давать ответы, а задавать вопросы». Я надеюсь, что этот спектакль задает достаточное количество нужных вопросов, на которые каждый зритель сам находит ответ. Вчера мы общались после показа со зрителями. Мы послушали разные мнения, они были очень интересные. И мне понравилось, что одни увидели одно в этом зеркальном отражении, другие увидели другое. Поэтому пусть главная мысль для каждого будет своя.
- Как вам пространство «Внутри»? Как вы считаете, победят такие площадки академические театры?
- Я думаю, что здесь нет вопроса о какой-то борьбе академических площадок с независимыми площадками. Театр есть театр, пусть он будет разный. То, что есть театр «Внутри», это прекрасно. У меня здесь идет спектакль «Петушки» уже больше года, который каждый месяц собирает аншлаги. Слава Богу, что люди продолжают идти, они хотят это увидеть. Здесь работают замечательные люди и молодые ребята, которые приходят сюда со своими идеями. Прекрасно, что театр, пространство «Внутри» их поддерживает, дает возможность им делать, реализовывать. Это не значит, что потом эти ребята не будут работать в академических театрах и что-то делать там. Нет. Просто здесь это какая-то площадка свободного, такого авантюрного эксперимента. И это здорово, потому что в этом есть какой-то классный нерв, который не всегда, может быть, молодые люди могут найти на академических площадках. Но все течет и все меняется. Может быть, начав здесь этот нерв, они прихлестнут еще куда-то, еще куда-то. На какие-то площадки с тысячей человек посадочных, с двумя тысячами. Поэтому театр жив во всех своих проявлениях и академических и не академических, это замечательно!
- Вы не думали пригласить какого-то известного режиссера?
- Может быть, это мой минус, а может быть, это мой плюс, может, это моя слабость, а, может, сильная сторона. Но все, что я пишу, я ставлю сам как режиссер, в этом моя особенность. Хотя нет, сейчас идет работа над одной пьесой, которую написал я. Я должен был ее режиссировать и делать спектакль. Но так получилось, что в силу загруженности я отдал это другому режиссеру. Сейчас идут репетиции. Она выйдет уже скоро, я надеюсь, в этом году. И это будет мой первый опыт, когда пьесу написал я, но я не являюсь режиссером. Это будет на совершенно другой площадке. Это тоже пьеса на двух актеров, на женщину и мужчину, но пока больше ничего сказать не могу.
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