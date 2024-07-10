«Нужны новые шедевры!»: Депутаты Драпеко и Соловьев осудили идею советских ремейков
На смену «Чапаеву» и «Броненосцу "Потемкину"» нужны новые сценарии, сказала в эфире НСН Елена Драпеко, а Сергей Соловьев предложил альтернативу «банальной идее» с ремейками.
России нужны новые фильмы, а не ремейки старой классики, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Минпросвещения РФ ранее предложило список из 30 советских фильмов для создания ремейков. В их числе, в частности, картины Сергея Эйзенштейна, Сергея Бондарчука и Георгия Данелия. При этом первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала «излишним» выделение государством денег на пересъемку советских историко-патриотических фильмов.
«Я считаю, что переснимать не надо, надо писать новые сценарии и талантливо снимать новые фильмы, а "Чапаев", который сняли братья Васильевы, или "Броненосец «Потемкин»" пусть останутся классикой в том виде, в котором они есть», - сказала Драпеко.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев сказал НСН, что идея с ремейками «банальна».
«Я считаю, что оригинал произведения искусства лучше копии. Бывают, конечно, исключения, но это обычно связано с восприятием в современных условиях, однако время - лучший судья. Вряд ли в современном российском обществе можно передать дух, атмосферу, настроение души и искреннюю веру советского человека в светлое настоящее и будущее. Делать из великого времени и идей советской классики ремейки - это банальное решение», - сказал Соловьев.
При этом он заявил о необходимости создания новых патриотических фильмов, предложив выделять бюджетные деньги именно на них.
«Необходимо создавать высочайшего уровня современные произведения о новых героях . Историко-патриотическую тему, конечно, необходимо развивать и создавать, но уже с современным акцентом . Я считаю, что бюджетные деньги необходимо отправлять на эти темы, но без ремейков, а исключительно для профессиональных и талантливых сценариев и режиссерам для создания шедевров в российском современном кинематографе», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Александр Шпагин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в сегодняшних реалиях советские нарративы уже не работают, поэтому при пересъемке классики получатся «несчастные уродцы».
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