«Нужны новые шедевры!»: Депутаты Драпеко и Соловьев осудили идею советских ремейков

«Я считаю, что переснимать не надо, надо писать новые сценарии и талантливо снимать новые фильмы, а "Чапаев", который сняли братья Васильевы, или "Броненосец «Потемкин»" пусть останутся классикой в том виде, в котором они есть», - сказала Драпеко.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев сказал НСН, что идея с ремейками «банальна».

«Я считаю, что оригинал произведения искусства лучше копии. Бывают, конечно, исключения, но это обычно связано с восприятием в современных условиях, однако время - лучший судья. Вряд ли в современном российском обществе можно передать дух, атмосферу, настроение души и искреннюю веру советского человека в светлое настоящее и будущее. Делать из великого времени и идей советской классики ремейки - это банальное решение», - сказал Соловьев.

При этом он заявил о необходимости создания новых патриотических фильмов, предложив выделять бюджетные деньги именно на них.