Лантратова: Выделять госденьги на съемку ремейков советских фильмов излишне

Выделять государственные средства на съемку ремейков советских исторических фильмов не следует, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом парламентарий рассказала в беседе с агентством «Москва».

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Как отметила Лантратова, фильмы-ремейки снимаются, ко многим великим произведениям обращаются вновь и вновь.

«Поэтому со стороны государства не требуется сейчас уделять этому отдельное внимание. Выделять деньги на пересъемку фильмов пока считаю излишним. Тем более, не все фильмы можно переснять, их надо смотреть исключительно в оригинале», — указала депутат.

Парламентарий добавила, что у России великое культурное наследие, многие произведения, созданные в прошлом, цифровизируют, реставрируют и восстанавливают в цвете.

Ранее Минпросвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать еще 15 картин по произведениям отечественной литературы, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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