Лантратова: Выделять госденьги на съемку ремейков советских фильмов излишне

Как отметила Лантратова, фильмы-ремейки снимаются, ко многим великим произведениям обращаются вновь и вновь.

«Поэтому со стороны государства не требуется сейчас уделять этому отдельное внимание. Выделять деньги на пересъемку фильмов пока считаю излишним. Тем более, не все фильмы можно переснять, их надо смотреть исключительно в оригинале», — указала депутат.

Парламентарий добавила, что у России великое культурное наследие, многие произведения, созданные в прошлом, цифровизируют, реставрируют и восстанавливают в цвете.

Ранее Минпросвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать еще 15 картин по произведениям отечественной литературы, пишет 360.ru.

