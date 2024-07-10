Лантратова: Выделять госденьги на съемку ремейков советских фильмов излишне
Выделять государственные средства на съемку ремейков советских исторических фильмов не следует, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом парламентарий рассказала в беседе с агентством «Москва».
Как отметила Лантратова, фильмы-ремейки снимаются, ко многим великим произведениям обращаются вновь и вновь.
«Поэтому со стороны государства не требуется сейчас уделять этому отдельное внимание. Выделять деньги на пересъемку фильмов пока считаю излишним. Тем более, не все фильмы можно переснять, их надо смотреть исключительно в оригинале», — указала депутат.
Парламентарий добавила, что у России великое культурное наследие, многие произведения, созданные в прошлом, цифровизируют, реставрируют и восстанавливают в цвете.
Ранее Минпросвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать еще 15 картин по произведениям отечественной литературы, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лантратова: Выделять госденьги на съемку ремейков советских фильмов излишне
- К югу от побережья ЮАР зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- Муфтий Башкирии заявил, что запрет на ношение никабов нарушает права мусульман
- Володин: Госдума рассмотрит проект о высоких штрафах для водителей электросамокатов
- В советника главы ДНР Яна Гагина бросили боеприпас с токсичным веществом
- Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании
- Пушков: Эр-Рияд угрозой продажи бондов G7 выступил против произвола Запада
- Алиханов: Деятельность маркетплейсов в России требует урегулирования
- На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области
- В ДТП с автобусом в Индии погибли 18 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru