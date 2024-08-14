«Ради резонанса!»: Новый фильм о Петре I c Биковичем и Пересильд назвали многообещающим

Режиссер Андрей Кравчук умеет снимать нешаблонное, глубокое историческое кино, поэтому если его новый проект «Рождение империи» будет снят в формате серьезной драмы, то это будет интересно. Об этом НСН заявил киновед и кинокритик Александр Шпагин.

В России стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи». Режиссером картины выступит Андрей Кравчук, автором сценария — Андрей Золотарев. В актерский состав фильма вошли Александр Горбатов (Петр I), Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков) и другие звезды. При этом другой фильм Кравчука о Петре I — «Пётр I: Последний царь и первый император» — вышел относительно недавно (в 2022 году) и получил неплохие отзывы.