Актриса Дарья Мороз в качестве режиссера приступила к съемкам сериала
Актриса Дарья Мороз в качестве режиссера-постановщика приступила к съемкам нового сериала «Неземная», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Новый проект соединит жанры романтики и комедии и будет сниматься в эстетике городского фэнтези, уточнили в пресс-службе. По словам режиссера-постановщика, это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь.
«"Неземная" о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле», - добавила Мороз.
Актерский состав сериала пополнили Игорь Миркубанов, Роза Хайруллина, Светлана Иванова, Лев Зулькарнаев и Алла Сигалова. В главной роли - Лиза Ищенко, известная по работе в таких проектах как «Пищеблок» и «Алиса не может ждать».
Ранее стало известно, что Хабенский вернется к роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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