Актриса Дарья Мороз в качестве режиссера приступила к съемкам сериала

Новый проект соединит жанры романтики и комедии и будет сниматься в эстетике городского фэнтези, уточнили в пресс-службе. По словам режиссера-постановщика, это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь.

«"Неземная" о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле», - добавила Мороз.

Актерский состав сериала пополнили Игорь Миркубанов, Роза Хайруллина, Светлана Иванова, Лев Зулькарнаев и Алла Сигалова. В главной роли - Лиза Ищенко, известная по работе в таких проектах как «Пищеблок» и «Алиса не может ждать».

Ранее стало известно, что Хабенский вернется к роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

