Съемки фильма на основе судьбы лётчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске

На старте съёмок работа шла над одной из самых сложных сцен. По сценарию оркестр Новосибирской государственной филармонии под управлением Виктора Иванова в чистом поле исполнил музыку композитора Эдуарда Артемьева, под которую пилоты новосибирского аэродрома «Мочище» совершил на самолетах «танцевальные» пируэты в воздухе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в фильме также будут применяться компьютерная графика и мультипликация. Премьера намечена на апрель 2025 года. Александр Покрышкин – уроженец Новосибирска. Во время Великой Отечественной в 156 воздушных боях он уничтожил 59 самолетов противника. Лётчик-асс первым был трижды удостоен звания Героя Советского Союза.

