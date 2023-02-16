Космонавтам на МКС показали «Чебурашку»

Киноленту посмотрели герой России, летчик-космонавт Сергей Прокопьев в компании с космонавтами «Роскосмоса» Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной.

Они признались, что получили удовольствие от просмотра фильма, над которым, по их словам, можно и посмеяться, и подумать о серьезных вещах.

«Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС», — рассказали космонавты.

Ранее сообщалось, экипажи космических кораблей берут с собой в полет мягкую игрушку, которая выполняет функцию индикатора. При наступлении невесомости игрушка начинает парить и таким образом оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.