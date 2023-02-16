Космонавтам на МКС показали «Чебурашку»
Российским космонавтам на МКС показали самый кассовый российский фильм «Чебурашка». Об этом сообщает сообщает пресс-служба Централ Партнершип.
Киноленту посмотрели герой России, летчик-космонавт Сергей Прокопьев в компании с космонавтами «Роскосмоса» Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной.
Они признались, что получили удовольствие от просмотра фильма, над которым, по их словам, можно и посмеяться, и подумать о серьезных вещах.
«Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС», — рассказали космонавты.
Ранее сообщалось, экипажи космических кораблей берут с собой в полет мягкую игрушку, которая выполняет функцию индикатора. При наступлении невесомости игрушка начинает парить и таким образом оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.
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