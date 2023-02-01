Чебурашку отправят покорять Ближний Восток
Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает Газета Культура.
По данным издания, в российском прокате кинолента собрала 5,8 миллиарда рублей, став самой успешной за всю историю. Фильм по кассовым сборам оставил позади прежних рекордсменов: «Холопа» Клима Шипенко и «Аватара» Джеймса Кэмерона.
Ранее представители отрасли оценили шансы создать независимый кинематограф в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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