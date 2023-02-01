Чебурашку отправят покорять Ближний Восток

Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает Газета Культура.

Шнейдеров: При наличии конкурентов «Чебурашка» собрал бы максимум три миллиарда

По данным издания, в российском прокате кинолента собрала 5,8 миллиарда рублей, став самой успешной за всю историю. Фильм по кассовым сборам оставил позади прежних рекордсменов: «Холопа» Клима Шипенко и «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Ранее представители отрасли оценили шансы создать независимый кинематограф в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ближний ВостокЭкспортСоюзмультфильмФильм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры