Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени

Новая картина Романа Полански «Дворец» выйдет в российский прокат 23 ноября. Презентация фильма, где одну из ролей сыграл российский актер Александр Петров состоялась в рамках форума «Российский кинобизнес. Летний выпуск», сообщает ТАСС.

Александр Петров сыграет в черной комедии Полански вместе с Микки Рурком

Мировая премьера киноленты пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля. Как заявил Александр Петров, он, несомненно везунчик, так как ему удалось поработать с таким мастером, как Полански.

«Полански относится к кино, как к чуду», - отметил актер.

Помимо Петрова в картине снялись Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Микки Рурк.

Ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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