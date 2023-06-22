Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени

Мировая премьера киноленты пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля. Как заявил Александр Петров, он, несомненно везунчик, так как ему удалось поработать с таким мастером, как Полански.

«Полански относится к кино, как к чуду», - отметил актер.

Помимо Петрова в картине снялись Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Микки Рурк.

Ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански.

