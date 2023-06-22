Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени
Новая картина Романа Полански «Дворец» выйдет в российский прокат 23 ноября. Презентация фильма, где одну из ролей сыграл российский актер Александр Петров состоялась в рамках форума «Российский кинобизнес. Летний выпуск», сообщает ТАСС.
Мировая премьера киноленты пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля. Как заявил Александр Петров, он, несомненно везунчик, так как ему удалось поработать с таким мастером, как Полански.
«Полански относится к кино, как к чуду», - отметил актер.
Помимо Петрова в картине снялись Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Микки Рурк.
Ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени
- Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS
- В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции
- В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины
- Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку
- Sky News: Две части пропавшего батискафа нашли в Атлантике
- В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
- Власти Алматы объяснили отмену концерта Лепса
- В Курской области запретили массовые мероприятия
- СМИ: россиянина арестовали на севере Кипра по ордеру Интерпола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru