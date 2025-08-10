Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Чечню с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ

По информации Кадырова, атаки были совершены в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа. Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах, после чего подразделения противовоздушной обороны их выявили и уничтожили.

Кадыров поблагодарил республиканский оперативный штаб, а также личный состав и командование Воздушно-космических сил России за оперативные действия. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак не зафиксировано.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 августа силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаЧечняРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры