Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Чечню с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По информации Кадырова, атаки были совершены в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа. Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах, после чего подразделения противовоздушной обороны их выявили и уничтожили.
Кадыров поблагодарил республиканский оперативный штаб, а также личный состав и командование Воздушно-космических сил России за оперативные действия. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак не зафиксировано.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 августа силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
