Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню

По информации Кадырова, атаки были совершены в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа. Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах, после чего подразделения противовоздушной обороны их выявили и уничтожили.

Кадыров поблагодарил республиканский оперативный штаб, а также личный состав и командование Воздушно-космических сил России за оперативные действия. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак не зафиксировано.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 августа силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

