«Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча на стадионе «Газовик» в Оренбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 76-й минуте забил Никита Кривцов, вышедший на замену.

После четырёх игр «Краснодар» набрал 9 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице, уступая лидеру — «Локомотиву» — три очка (12 из 12 возможных). «Оренбург» с двумя баллами занимает 13-е место.

В следующем туре 17 августа «Краснодар» примет «Сочи», а «Оренбург» в этот же день сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

