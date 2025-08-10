«Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в гостевом матче четвёртого тура РПЛ.
Встреча на стадионе «Газовик» в Оренбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 76-й минуте забил Никита Кривцов, вышедший на замену.
После четырёх игр «Краснодар» набрал 9 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице, уступая лидеру — «Локомотиву» — три очка (12 из 12 возможных). «Оренбург» с двумя баллами занимает 13-е место.
В следующем туре 17 августа «Краснодар» примет «Сочи», а «Оренбург» в этот же день сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
