СМИ: Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области

Один полицейский убит, ещё один ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ

По данным следствия, 46-летний ранее судимый мужчина открыл стрельбу, когда к его дому прибыли сотрудники транспортной полиции, УМВД и Росгвардии. Его подозревают в умышленном повреждении железнодорожной инфраструктуры.

Нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителя. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение по совокупности преступлений.

Ранее в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

