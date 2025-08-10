СМИ: Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области
Один полицейский убит, ещё один ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным следствия, 46-летний ранее судимый мужчина открыл стрельбу, когда к его дому прибыли сотрудники транспортной полиции, УМВД и Росгвардии. Его подозревают в умышленном повреждении железнодорожной инфраструктуры.
Нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителя. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение по совокупности преступлений.
Ранее в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
