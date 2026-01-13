Новые акценты и мотивация: Какой получилась новая версия спектакля «№ 13»
Актеры Сергей Угрюмов и Владислав Миллер рассказали НСН, чем удивит зрителей новая версия комедии «№ 13».
В новой версии комедии британского драматурга Рэя Куни «№ 13», представленной в Московском Театре Олега Табакова, зритель увидит ответы на актуальные вопросы, о которых сегодня было бы неправильно молчать, рассказал специальному корреспонденту НСН народный артист РФ Сергей Угрюмов на премьерном предпоказе комедийного спектакля. Угрюмов сыграл в постановке роль мистера Уилли.
Во вторник, 13 января, в театре «Современник» прошел предпоказ новой версии спектакля «№13» - «ТОТ самый № 13» Театра Олега Табакова. Создателем третьей версии культовой постановки снова выступил народный артист России Владимир Машков. Угрюмов сообщил, что вновь сделать историю современной помогло смещению акцентов.
«Сейчас многое обострилось, стоять в стороне и быть несовременными, не давать свою точку зрения на происходящее было бы неправильно. Поэтому мы в спектакле затрагиваем какие-то аспекты, которые на слуху у всех. Потери настоящих человеческих ориентиров у них и то, что мы базируемся именно на наших традиционных ценностях, может быть, консервативная позиция, но она правильная. Мы утверждаем это, поэтому, рассматривая их почву, пытаемся утвердить нашу позицию по острым вопросам, которые звучат все время. Немного сместились акценты английской пьесы, что-то сделали ярче, что-то более ровным. Пьеса по нашему мнению звучит современно благодаря этому», - подчеркнул он.
В свою очередь Владислав Миллер, исполнивший в постановке роль мистера Пигдена, отметил, что спектакль, вероятно, заставит зрителей улыбнуться и станет мотивацией к действию.
«Самую главную мысль сформулировал Владимир Машков, наш режиссер. Он сказал, что это повышение социального оптимизма. Сейчас сложный период для страны и в целом, поэтому такие спектакли имеют место быть, они нужны людям. Люди должны улыбаться, радоваться. Мы пришли к тому, что зрители, которые смотрят этот спектакль, будут сильно замотивированы к чему-то хорошему. Самое сложное в этом спектакле то, что еще когда-то сформулировал Олег Павлович Табаков – долговременная вера в предлагаемые обстоятельства. Для персонажей внутри это совсем не комедия, а страшная история. Если ты воспроизводишь человеческое поведение четко, правильно, попадаешь и существуешь непрерывно в этих предлагаемых обстоятельствах, тогда возникает комедия. И в этом самая большая сложность – серьезность, который отражается смехом в зале», - заявил Миллер.
Актер также рассказал журналистам, что работа над спектаклем продолжалась с сентября 2025 года.
Ранее худрук Московского Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил «Радиоточке НСН», что в постановке «ТОТ самый № 13» зритель увидит многое из своей жизни.
