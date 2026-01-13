В свою очередь Владислав Миллер, исполнивший в постановке роль мистера Пигдена, отметил, что спектакль, вероятно, заставит зрителей улыбнуться и станет мотивацией к действию.

«Самую главную мысль сформулировал Владимир Машков, наш режиссер. Он сказал, что это повышение социального оптимизма. Сейчас сложный период для страны и в целом, поэтому такие спектакли имеют место быть, они нужны людям. Люди должны улыбаться, радоваться. Мы пришли к тому, что зрители, которые смотрят этот спектакль, будут сильно замотивированы к чему-то хорошему. Самое сложное в этом спектакле то, что еще когда-то сформулировал Олег Павлович Табаков – долговременная вера в предлагаемые обстоятельства. Для персонажей внутри это совсем не комедия, а страшная история. Если ты воспроизводишь человеческое поведение четко, правильно, попадаешь и существуешь непрерывно в этих предлагаемых обстоятельствах, тогда возникает комедия. И в этом самая большая сложность – серьезность, который отражается смехом в зале», - заявил Миллер.

Актер также рассказал журналистам, что работа над спектаклем продолжалась с сентября 2025 года.

Ранее худрук Московского Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил «Радиоточке НСН», что в постановке «ТОТ самый № 13» зритель увидит многое из своей жизни.

