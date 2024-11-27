Актер Певцов раскритиковал назначение Богомолова худруком нескольких театров

Народный артист РФ Дмитрий Певцов выразил несогласие с назначением режиссера Константина Богомолова на должности художественного руководителя сразу двух московских театров – Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка. Об этом он сообщил изданию StarHit.

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«Если вспомнить этого человека с неправильной фамилией… У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нем начали говорить», — заявил актер.

Он подчеркнул, что работать с ним не намерен даже за огромные деньги.

«Сейчас такое время, что можно одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще, дать три театра», — добавил Певцов.

Ранее Наталья Бондарчук пришла в ужас от назначения Богомолова худруком Театра Виктюка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:РежиссерНазначениеКонстантин БогомоловДмитрий Певцов

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