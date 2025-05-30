«Право на ошибку»: Режиссер спектакля «Дуэль» раскрыла его потайные смыслы
История чеховской «Дуэли» учит нас принимать людей вопреки всему, заявила НСН режиссер спектакля в театре «Современник» Лейла Абу-Аль-Кишек.
В театре «Современник» 30 и 31 мая пройдет премьера спектакля «Дуэль» по повести А. П. Чехова. Особенно важно сконцентрировать внимание зрителей на характерах и судьбах героев, а также на проблемах, которые они разрешают. Об этом режиссер Лейла Абу-Аль-Кишек заявила специальному корреспонденту НСН, который побывал на предпремьерном показе.
«Я искала материал достаточно долго, читала все подряд. И так получилось, что «Дуэль» я читала впервые, и повесть сразу меня тронула. Я ждала, что неминуемо сейчас кто-то умрет. А у Чехова финал оказался такой светлый, чистый, неожиданный. Для меня он стал самым важным. Это история невероятная, которая нам напоминает о том, что нет ничего непоправимого, о том, что каждый из нас имеет право на ошибку. Она учит нас принимать людей вопреки всему, несмотря на мировоззрение, религию и прочее, не делить все на черное и белое, любить и принимать людей. В спектакле «Дуэль» я хотела сконцентрировать внимание на характерах и на судьбах героев, а также на тех проблемах, которые они разрешают», - объяснила режиссер.
Она также пояснила, откуда взялись в спектакле современная песня и снег, падающий на одного из героев.
«Песню «Как уверовать в людей», которая звучит в финале, мы включили в спектакль с целью донести, передать смыслы, не вошедшие в прямую речь. Ещё одной находкой стал снег, падающий на Лаевского. Герой мечтает вернуться в Санкт-Петербург, он туда стремится, он тоскует по морозной зиме, мечтает выкупаться в речке и озябнуть. Лаевский – петербургский житель, оказавшийся в чуждой ему среде. И этот снег – ностальгия по Родине. Он чувствует себя в абсолютной эмиграции. Очень важно, что это маленькое захолустье, какая-то дыра, где нет даже гостиницы, и где всё вокруг его отвергает. Тесно и душно. Мы постарались это передать через снег», - сказала постановщик.
Ещё одной задумкой назвала режиссер жужжание мухи на протяжении всего спектакля.
«Лаевский у Чехова все время трет руки, поэтому фон Коран и сравнивает его с мелкой тварью, с мухой. Говорит, что Лаевский также вреден как микроб. В самом произведении также неоднократно появляется образ мухи. То Надежда Федоровна сравнивает себя с мухой, которая испачкалась чернилами. Ей кажется, что она как муха, которая упала в чернила и через силу ползет, оставляя за собой черный след. И, в общем, это тоже такой образ, мне кажется, очень важный, который хотелось передать и донести», - отметила Лейла Абу-Аль-Кишек.
Она также призналась, что ей самой ближе оказался Лаевский, чем фон Корен.
«В моем восприятии Лаевский очень тонко чувствующий действительность. Он действительно достойный человек, но просто оказался на каком-то этапе кризиса, который он преодолевает, пройдя через дуэль. Ну и Лаевский, конечно, мне очень близок. Я думаю, что все мы ошибались, как Лаевский, и оступались», - добавила постановщик.
Ранее художественный руководитель «Театра Олега Табакова» и театра «Современник» Владимир Машков объяснил смысл «Дуэли» в «Современнике», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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