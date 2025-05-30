«Я искала материал достаточно долго, читала все подряд. И так получилось, что «Дуэль» я читала впервые, и повесть сразу меня тронула. Я ждала, что неминуемо сейчас кто-то умрет. А у Чехова финал оказался такой светлый, чистый, неожиданный. Для меня он стал самым важным. Это история невероятная, которая нам напоминает о том, что нет ничего непоправимого, о том, что каждый из нас имеет право на ошибку. Она учит нас принимать людей вопреки всему, несмотря на мировоззрение, религию и прочее, не делить все на черное и белое, любить и принимать людей. В спектакле «Дуэль» я хотела сконцентрировать внимание на характерах и на судьбах героев, а также на тех проблемах, которые они разрешают», - объяснила режиссер.

Она также пояснила, откуда взялись в спектакле современная песня и снег, падающий на одного из героев.

«Песню «Как уверовать в людей», которая звучит в финале, мы включили в спектакль с целью донести, передать смыслы, не вошедшие в прямую речь. Ещё одной находкой стал снег, падающий на Лаевского. Герой мечтает вернуться в Санкт-Петербург, он туда стремится, он тоскует по морозной зиме, мечтает выкупаться в речке и озябнуть. Лаевский – петербургский житель, оказавшийся в чуждой ему среде. И этот снег – ностальгия по Родине. Он чувствует себя в абсолютной эмиграции. Очень важно, что это маленькое захолустье, какая-то дыра, где нет даже гостиницы, и где всё вокруг его отвергает. Тесно и душно. Мы постарались это передать через снег», - сказала постановщик.