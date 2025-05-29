«Чехов, что тут еще скажешь»: В «Современнике» разыгралась «Дуэль»
Актер Иван Стебунов, исполнивший одну из главных ролей в постановке, в разговоре с НСН отметил, что в жизни ведет себя совсем не так, как его чеховский герой.
В основе конфликта, представленного в спектакле «Дуэль» по одноименной повести А.П. Чехова, лежит простое противостояние героев за женское внимание, рассказал специальному корреспонденту НСН актер Иван Стебунов, сыгравший в постановке одну из главных ролей.
Ранее в театре «Современник» прошел пресс-показ премьерного спектакля «Дуэль». В постановке задействованы Семен Шомин (Иван Андреевич Лаевский), Марина Лебедева (Надежда Фёдоровна), Иван Стебунов (Николай Васильич фон Корен) и другие. Режиссером новой интерпретации чеховской драмы выступила Лейла Абу-аль-Кишек. Стебунов подчеркнул, что в подготовке к роли стремился полюбить и оправдать поведение своего героя.
«Моему герою кажется, что любить Лаевского не за что, этого человека вообще не должно существовать в природе. Это человек неработающий, занимающийся только чтением и внутренним миром, а фон Корен – человек действенный, совершает поступки, открытия, весь в делах. Однако Лаевского любят женщины, а фон Корена нет, в этом конфликт. На этом мне, как артисту, уже есть, что строить. Я выявил для себя этот конфликт для начала. Мы должны полюбить своего героя, оправдать, этим я и занимаюсь. Для меня это одно из любимых произведений, фильм, который мы все видели, с детства в меня вошел яркой картиной. Предложение прикоснуться к такой драматургии – большое счастье для любого артиста, Чехов, что тут еще скажешь», - рассказал он.
При этом актер добавил, что сам он поступает скорее, как Лаевский, а не фон Корен.
«В своей личной жизни я всегда занимал роль Лаевского. Когда ты на себя напускаешь некую тоску, как бы глубокие мысли, женщин это больше привлекает, чем человек уверенный, который хочет что-то делать, все время учит всех жить, весь правильный, как будто знает, как надо», - отметил Стебунов.
По данным совместного исследования «Литрес» и «Читай-город», представленного в январе 2025 года, Антон Чехов вошел в тройку самых популярных русских классиков у читателей цифровых книг наряду с Федором Достоевским и Львом Толстым, напоминает «Радиоточка НСН».
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