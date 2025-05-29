Ранее в театре «Современник» прошел пресс-показ премьерного спектакля «Дуэль». В постановке задействованы Семен Шомин (Иван Андреевич Лаевский), Марина Лебедева (Надежда Фёдоровна), Иван Стебунов (Николай Васильич фон Корен) и другие. Режиссером новой интерпретации чеховской драмы выступила Лейла Абу-аль-Кишек. Стебунов подчеркнул, что в подготовке к роли стремился полюбить и оправдать поведение своего героя.

«Моему герою кажется, что любить Лаевского не за что, этого человека вообще не должно существовать в природе. Это человек неработающий, занимающийся только чтением и внутренним миром, а фон Корен – человек действенный, совершает поступки, открытия, весь в делах. Однако Лаевского любят женщины, а фон Корена нет, в этом конфликт. На этом мне, как артисту, уже есть, что строить. Я выявил для себя этот конфликт для начала. Мы должны полюбить своего героя, оправдать, этим я и занимаюсь. Для меня это одно из любимых произведений, фильм, который мы все видели, с детства в меня вошел яркой картиной. Предложение прикоснуться к такой драматургии – большое счастье для любого артиста, Чехов, что тут еще скажешь», - рассказал он.