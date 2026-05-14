Песков заявил, что Россия и Украина согласовывают списки на обмен

Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время идёт согласование списков.

«Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, по его инициативе, договорились о взаимном возвращении по одной тысяче военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

