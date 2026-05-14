Россиянам объяснили, законно ли занимать шезлонг на пляже своими вещами

Он отметил, что этикет — это не закон, и полагаться только на него в спорных ситуациях не стоит. По его словам, во многих странах за подобное «бронирование» лежаков туристам грозят внушительные штрафы - от 200 евро.

«Отдельных законодательных норм в России против «занятых полотенцем шезлонгов» нет, а значит — и штрафов за это тоже нет», - указал Щербаченко.

При этом он напомнил, что владельцы и арендаторы пляжей могут вводить свои правила и ограничения, в том числе, и запрет на резервирование шезлонгов без использования.

Ранее адвокат Евгения Филиппова заявил, что за выгул домашних животных на оборудованных пляжах россиянам грозит штраф до трёх тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

