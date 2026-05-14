«Рост цен на рыбу начался в 2025 году, в этом году он продолжился. Раньше нам объясняли цены курсом рубля, сегодня рубль крепкий, логистика не меняется, а цены все равно растут. Как рестораны справляются? Повышают цены, другого варианта нет. У нас в ресторанной отрасли спад, гостей все меньше. Цены растут, поэтому гости в ответ ходят еще меньше. К сожалению, дорожает не только рыба, мясо тоже неизбежно дорожает. Мои рестораны работают только на дикой рыбе, мы закупились на год вперед, чтобы избежать повышения. Нас это повышение не коснулось, но многие страдают. Отечественная рыба всегда подстраивается под рыночные цены импортной рыбы. Если семга импортная дорожает, наша рыба тоже. На дикую рыбу цены фиксируются в начале, лучше покупать ее сразу», - рассказал он.

По его словам, если поднять цены в ресторане на 25%, в него просто перестанут ходить.

«Наши рестораны еще не поднимали цены в 2026 году, мы поднимем, но попозже. Кто-то уже поднял цены на 10-15%. Если поднять цены на 25%, ресторан просто не сможет работать, в него никто не пойдет, такое повышение возможно только на определенные блюда», - заключил собеседник НСН.

