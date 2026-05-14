Дикий улов: Рестораны подняли цены на 15% из-за дорогой рыбы
Если поднять цены в ресторане на 25%, в него просто перестанут ходить, заявил НСН Сергей Миронов.
Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В России начали дорожать морепродукты, пишут «Известия». В условиях роста издержек на логистику и снижение вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также лососевых рыб по более высоким ценам. В результате ресторанные сети стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены. Миронов отметил, что рост цен на 25% - это редкость.
«Рост цен на рыбу начался в 2025 году, в этом году он продолжился. Раньше нам объясняли цены курсом рубля, сегодня рубль крепкий, логистика не меняется, а цены все равно растут. Как рестораны справляются? Повышают цены, другого варианта нет. У нас в ресторанной отрасли спад, гостей все меньше. Цены растут, поэтому гости в ответ ходят еще меньше. К сожалению, дорожает не только рыба, мясо тоже неизбежно дорожает. Мои рестораны работают только на дикой рыбе, мы закупились на год вперед, чтобы избежать повышения. Нас это повышение не коснулось, но многие страдают. Отечественная рыба всегда подстраивается под рыночные цены импортной рыбы. Если семга импортная дорожает, наша рыба тоже. На дикую рыбу цены фиксируются в начале, лучше покупать ее сразу», - рассказал он.
По его словам, если поднять цены в ресторане на 25%, в него просто перестанут ходить.
«Наши рестораны еще не поднимали цены в 2026 году, мы поднимем, но попозже. Кто-то уже поднял цены на 10-15%. Если поднять цены на 25%, ресторан просто не сможет работать, в него никто не пойдет, такое повышение возможно только на определенные блюда», - заключил собеседник НСН.
Ранее россиян уже предупреждали о росте цен на рыбу и морепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ограничения интернета встревожили россиян сильнее, чем коронавирус в 2020 году
- Климатолог призвал россиян не верить прогнозам о глобальном потеплении
- Лантратова заявила, что после СВО многие «защитники прав» уехали из России
- Песков: Дело Ермака на Украине не окажет влияния на мирные переговоры
- Песков заявил, что Россия и Украина согласовывают списки на обмен
- Путин указал на важность собственных технологий для страны
- Россиянам объяснили, законно ли занимать шезлонг на пляже своими вещами
- Нолан уступил Кончаловскому? Чего ждать от новой экранизации «Одиссеи»
- Дикий улов: Рестораны подняли цены на 15% из-за дорогой рыбы
- В РПЦ не заметили уменьшения числа православных в России