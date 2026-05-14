«Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных полетов в ОАЭ
14 мая 202614:45
Алексей Филимонов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из России в ОАЭ с 1 июня. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе авиаперевозчика указали, что рейсы из Москвы в Дубайв в июне будут выполняться один раз в сутки, а в июле количество рейсов увеличится до двух в сутки.
«На воздушной линии... задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация отозвала рекомендации о приостановке продажи билетов на самолёты, следующие в ОАЭ и из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
