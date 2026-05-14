В РПЦ не заметили уменьшения числа православных в России
Современные тенденции говорят об обратном, заявил НСН иерей Александр Волков.
Россияне стали активнее ходить на службы и в храмы, поэтому говорить об оттоке верующих странно, рассказал экс-руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков в разговоре с НСН.
Православных россиян становится меньше: в 2011 году их было 78% от населения России, а в 2026 доля снизилась до 65%. Такие данные опубликовали социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) на основе опроса 1501 совершеннолетнего россиянина в феврале – марте 2026 года. Волкова удивили эти цифры.
«Любая статистика довольно субъективна, и не очень понятно, на каком основании были сделаны какие-то подсчеты. Я отношусь к этим данным с сомнением, поскольку то, что я вижу в том храме, где я служу, говорит ровно об обратном. Количество прихожан увеличивается, количество участвующих в богослужении людей не уменьшается. Есть разные храмы и ситуации, но отхода наших граждан от веры или православия за последние годы не происходит. Верующим вполне может считаться человек, который понимает, что нужно ходить в храм, посещает его несколько раз в год и с какой-то степенью регулярности участвует в церковных таинствах. Если мы говорим о православии, то надо верить в Бога согласно православному вероучению, а один из важнейших атрибутов веры — участвовать в богослужебной жизни. При этом никто не требует точно количество посещенных служб за год — таких норм нет. Не все люди, которые не ходят по воскресеньям в храм, не являются православными. У них просто свой ритм церковной жизни», — отметил он.
По данным на этот год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в религиозных службах, следует из результатом опроса.
Ранее лирик Александровской епархии, иеромонах РПЦ Никон Белавенец объяснил НСН, почему православная церковь не будет внедрять искусственный интеллект в храмовую жизнь.
Горячие новости
- Россиянам объяснили, законно ли занимать шезлонг на пляже своими вещами
- Нолан уступил Кончаловскому? Чего ждать от новой экранизации «Одиссеи»
- Дикий улов: Рестораны подняли цены на 15% из-за дорогой рыбы
- В РПЦ не заметили уменьшения числа православных в России
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных полетов в ОАЭ
- У нас замена: Когда Россия откажется от французских двигателей в «Суперджетах»
- Борисов против Маковецкого: Кто получит телевизионную премию «ТЭФИ»
- Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в России
- Рынок на $15 млрд: Какое будущее у жанра вертикальных сериалов в России
- В Госдуме объяснили снижение доли православных в стране