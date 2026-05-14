Россияне стали активнее ходить на службы и в храмы, поэтому говорить об оттоке верующих странно, рассказал экс-руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков в разговоре с НСН.

Православных россиян становится меньше: в 2011 году их было 78% от населения России, а в 2026 доля снизилась до 65%. Такие данные опубликовали социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) на основе опроса 1501 совершеннолетнего россиянина в феврале – марте 2026 года. Волкова удивили эти цифры.