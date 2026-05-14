Путин указал на важность собственных технологий для страны

Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на X съезде Союза машиностроителей России, он указал, что важно осваивать «новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолётов, железнодорожной, сельскохоз и иной техники».

«Это создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта», - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в стране запущены и будут развиваться проекты, «стимулирующие спрос на такую продукцию».

Ранее Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
