Путин указал на важность собственных технологий для страны
Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на X съезде Союза машиностроителей России, он указал, что важно осваивать «новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолётов, железнодорожной, сельскохоз и иной техники».
«Это создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта», - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что в стране запущены и будут развиваться проекты, «стимулирующие спрос на такую продукцию».
Ранее Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
