Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике про лидера ЛДПР

Известный по проектам «Слово пацана» и «По щучьему велению» актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме про политика. Об этом артист заявил на встрече с председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

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«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал артист.

Режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее в интервью НСН рассказал о подготовке работы над байопиком «Жириновский. Взлет».

Кинокритик Александр Шпагин говорил, что с ролью Владимира Жириновского справились бы актер Сергей Безруков или его коллега Валерий Баринов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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