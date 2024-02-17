Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике про лидера ЛДПР

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал артист.



Режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее в интервью НСН рассказал о подготовке работы над байопиком «Жириновский. Взлет».

Кинокритик Александр Шпагин говорил, что с ролью Владимира Жириновского справились бы актер Сергей Безруков или его коллега Валерий Баринов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

