Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров

«Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается», - сказал Шпагин.

По его мнению, сильная сторона Баринова заключается в том, что он «выдающийся актер», и кинокритик понимает, «как бы он это сделал».

Шпагин добавил, что Жириновский в жизни был совсем другим человеком, и отличался от своего «политического» образа, а также был хорошо продуманной фигурой.

