Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров
5 февраля 202414:56
Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что с ролью Владимира Жириновского справились бы актер Сергей Безруков или его коллега Валерий Баринов.
«Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается», - сказал Шпагин.
По его мнению, сильная сторона Баринова заключается в том, что он «выдающийся актер», и кинокритик понимает, «как бы он это сделал».
Шпагин добавил, что Жириновский в жизни был совсем другим человеком, и отличался от своего «политического» образа, а также был хорошо продуманной фигурой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru