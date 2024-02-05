Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров

Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что с ролью Владимира Жириновского справились бы актер Сергей Безруков или его коллега Валерий Баринов.

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«Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается», - сказал Шпагин.

По его мнению, сильная сторона Баринова заключается в том, что он «выдающийся актер», и кинокритик понимает, «как бы он это сделал».

Шпагин добавил, что Жириновский в жизни был совсем другим человеком, и отличался от своего «политического» образа, а также был хорошо продуманной фигурой.

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ФОТО: РИА Новости
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