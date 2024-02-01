«Сценарий уже есть»: Режиссер фильма о Жириновском раскроет тайны лидера ЛДПР

«Пока все на уровне подготовки, но сценарий уже есть. Задумывается показать промежуток жизни Владимира Вольфовича, когда он только создавал партию, момент его становления как политика. Рассматриваем пока два варианта киноленты: первый для экрана, а потом уже хотим более подробную биографию показать, охватив больший промежуток жизни», - сказал он.

Баранов поделился, что выбор актера на роль политика - самый сложный вопрос, который стоит перед всей командой.

«Выбор актера - сейчас самый сложный вопрос. Вы сами представьте: кто бы мог сыграть Жириновского? Мы в процессе уже будем думать. Самая большая опасность – не упасть в пародию. Это ловушка: если будем подражать его фразам, то упадем в пародию, а если не будем, то это уже будет не Жириновский. Вот надо искать пути и думать, как решить эту задачу», - заметил режиссер.



Кроме того, он заявил о контактах по съемочному процессу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

«Партия ЛДПР принимает участие, мы встречались уже со Слуцким, обговаривали все, они за, поддерживают этот проект», - подчеркнул Баранов.