«Сценарий уже есть»: Режиссер фильма о Жириновском раскроет тайны лидера ЛДПР
Александр Баранов заявил НСН о начале работы над художественным фильмом о Жириновском, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сказал, что «тайн» о лидере ЛДПР хватит надолго.
Режиссер Александр Баранов в интервью НСН рассказал о подготовке работы над биографическим фильмом о лидере ЛДПР Владимире Жириновском «Жириновский. Взлет».
«Пока все на уровне подготовки, но сценарий уже есть. Задумывается показать промежуток жизни Владимира Вольфовича, когда он только создавал партию, момент его становления как политика. Рассматриваем пока два варианта киноленты: первый для экрана, а потом уже хотим более подробную биографию показать, охватив больший промежуток жизни», - сказал он.
Баранов поделился, что выбор актера на роль политика - самый сложный вопрос, который стоит перед всей командой.
«Выбор актера - сейчас самый сложный вопрос. Вы сами представьте: кто бы мог сыграть Жириновского? Мы в процессе уже будем думать. Самая большая опасность – не упасть в пародию. Это ловушка: если будем подражать его фразам, то упадем в пародию, а если не будем, то это уже будет не Жириновский. Вот надо искать пути и думать, как решить эту задачу», - заметил режиссер.
Кроме того, он заявил о контактах по съемочному процессу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
«Партия ЛДПР принимает участие, мы встречались уже со Слуцким, обговаривали все, они за, поддерживают этот проект», - подчеркнул Баранов.
Однако, как выяснилось, не все в партии знают о начале работы над байопиком. Так, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сказал НСН, что не слышал про этот фильм, но подчеркнул необходимость снимать о Жириновском больше кинолент, так как в его биографии «еще много тайн».
«Я не удивлюсь, что такие фильмы будут сниматься, они и снимались, огромное количество! Очень много интересного можно найти в историях, в записках Жириновского, которые я временами размещаю в своих соцсетях. Очень много еще тайн в биографии Владимира Вольфовича, интересных событий, наследия – все это в будущем. Про фильм «Жириновский. Взлет» я не слышал, но не удивлюсь, если узнаю о новом фильме про Владимира Вольфовича. Про него нужно снимать только в позитивном ключе», - сказал Чернышов.
Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов объявил о выпуске почтовой марки и конверта с изображением Жириновского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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