Актер Кологривый признался, что хотел бы пообщаться с Путиным и Маском
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что хотел бы пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и с американским бизнесменом Илоном Маском.
«Я хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться. Пока не вижу ему конкурентов в этом аспекте. И Илон Маск, наверное [был бы интересен как собеседник]», — рассказал актер на показе фильма «По щучьему велению», где сыграл роль Емели.
Ранее актер Максим Виторган обвинил Кологривого в «самолюбовании и хайпажорстве», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Кологривый признался, что хотел бы пообщаться с Путиным и Маском
- Сомали впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории
- Россияне в январе вновь лидировали среди иностранцев по покупке жилья в Турции
- Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа Брэма Стокера «Дракула»
- Нейросети конкурируют с людьми: Искусственный интеллект меняет рынок труда
- Старший сын Рамзана Кадырова назначен региональным министром по делам молодежи
- Генерал Тарнавский признал пленение военных ВСУ при отходе из Авдеевки
- В спортивной школе Мелитополя прогремел взрыв
- От ненависти до любви один шаг: Киркорова ругают и прощают за помощь ДНР
- YouTube разблокировал в России клип Ицыка Цыпера «Дымок»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru