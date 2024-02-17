Актер Кологривый признался, что хотел бы пообщаться с Путиным и Маском

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что хотел бы пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и с американским бизнесменом Илоном Маском.

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«Я хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться. Пока не вижу ему конкурентов в этом аспекте. И Илон Маск, наверное [был бы интересен как собеседник]», — рассказал актер на показе фильма «По щучьему велению», где сыграл роль Емели.

Ранее актер Максим Виторган обвинил Кологривого в «самолюбовании и хайпажорстве», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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