Россиянам предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде алкоголя

В России предложили ограничить продажу новогодних украшений, выполненных в форме бокалов, бутылок вина и других предметов, связанных с употреблением алкоголя. Инициативу в беседе с «Газетой.Ru» озвучил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, заявив, что такие игрушки могут оказывать скрытое влияние на детей.

По его словам, праздничная атрибутика формирует у ребенка ассоциации, и подобные украшения ненавязчиво связывают новогодний праздник с алкогольной продукцией. Иванов считает это мягким, но устойчивым механизмом приучения к вредной привычке. Он подчеркнул, что инициатива направлена не против традиций, а на защиту детей от нежелательных образов.