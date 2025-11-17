Россиянам предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде алкоголя

В России предложили ограничить продажу новогодних украшений, выполненных в форме бокалов, бутылок вина и других предметов, связанных с употреблением алкоголя. Инициативу в беседе с «Газетой.Ru» озвучил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, заявив, что такие игрушки могут оказывать скрытое влияние на детей.

По его словам, праздничная атрибутика формирует у ребенка ассоциации, и подобные украшения ненавязчиво связывают новогодний праздник с алкогольной продукцией. Иванов считает это мягким, но устойчивым механизмом приучения к вредной привычке. Он подчеркнул, что инициатива направлена не против традиций, а на защиту детей от нежелательных образов.

Иванов предложил заменить подобные игрушки классическими украшениями — шарами, шишками, звездами и фигурками животных, которые, по его словам, не формируют двойного смысла. Такие меры он назвал профилактикой, направленной на формирование у детей здоровых привычек.

Депутат уверен, что отказ от «алкогольных» елочных игрушек будет способствовать укреплению ценностей здорового образа жизни и поможет убрать из среды ребёнка символы, которые могут романтизировать употребление спиртного, передает «Радиоточка НСН».

