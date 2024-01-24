«Никакой политики?»: «Евровидение» призывают бойкотировать из-за участия Израиля

На днях организаторы конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Мальмё на юге Швеции, заявили, что не будут исключать Израиль из числа участников. От своей позиции они не отказались и после обвинений в «двойных стандартах».

«ЕВРОВИДЕНИЕ»: БЕЗ ПОЛИТИКИ И РОССИИ

В официальном сообщении говорится, что организаторы хотят сохранить статус конкурса как «мероприятия без политики», но, кажется, отделить «музыку» от «политики» становится все сложнее.

Напомним, что в 2022 году Европейский вещательный союз исключил Россию из конкурса в связи с проведением спецоперации на Украине. При этом боевые действия в секторе Газа организаторов, видимо, не смущают.

Исключить Израиль из конкурса уже требовали музыканты из Финляндии, обвиняя страну в военных преступлениях. Была создана соответствующая петиция, которая собрала 1,5 тысячи подписей, но она не впечатлила организаторов конкурса.