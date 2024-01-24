«Никакой политики?»: «Евровидение» призывают бойкотировать из-за участия Израиля
Исключить Израиль уже требовали музыканты из Финляндии, теперь о бойкоте задумалась Исландия. Организаторы никак не объясняют допуск Израиля на фоне исключения России.
На днях организаторы конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Мальмё на юге Швеции, заявили, что не будут исключать Израиль из числа участников. От своей позиции они не отказались и после обвинений в «двойных стандартах».
«ЕВРОВИДЕНИЕ»: БЕЗ ПОЛИТИКИ И РОССИИ
В официальном сообщении говорится, что организаторы хотят сохранить статус конкурса как «мероприятия без политики», но, кажется, отделить «музыку» от «политики» становится все сложнее.
Напомним, что в 2022 году Европейский вещательный союз исключил Россию из конкурса в связи с проведением спецоперации на Украине. При этом боевые действия в секторе Газа организаторов, видимо, не смущают.
Исключить Израиль из конкурса уже требовали музыканты из Финляндии, обвиняя страну в военных преступлениях. Была создана соответствующая петиция, которая собрала 1,5 тысячи подписей, но она не впечатлила организаторов конкурса.
Теперь о бойкоте «Евровидения» в знак протеста против действий Израиля в Газе задумался и вещатель Исландии, но он пока намерен посоветоваться с победителем национального отбора. Ассоциация композиторов и авторов песенных текстов страны настаивает, что необходимо бойкотировать конкурс.
Двойные стандарты возмущают не только исполнителей, но и политиков. Москва, кажется, и не рассчитывает на «справедливую» оценку действий Израиля, но иногда продолжает взывать к совести.
Так, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета безопасности организации по палестинскому вопросу.
Израильский дипломат раскритиковал Иран, обвинив республику в поставках оружия России, которое Москва якобы использует в специальной военной операции на Украине.
«Некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией ... Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — передает слова Лаврова РИА Новости.
«ИНТЕРВИДЕНИЕ»: КИТАЙ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ
Стоит отметить, что западному «Евровидению» якобы без политики в России быстро нашлась замена. Представители музыкальной индустрии давно жаловались на то, что от песен в конкурсе не осталось практически ничего, и предлагали придумать что-то свое.
Планируется, что уже в 2024 году в Санкт-Петербурге пройдет конкурс «Интервидение», на которое правительство выделит 600 миллионов рублей.
С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения», а интерес к участию уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия.
Конкурс «Интервидение» привлечет внимание всего мира, если участникам будет предложен призовой фонд в миллион долларов, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.
«Изначально мы хотели, чтобы принимали участие артисты со всего мира, мы не должны ограничиваться странами БРИКС. Мы хотим показать всему миру, что мы являемся важной частью цивилизации. Технология должна быть следующая: хороший призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Второе место – 500 тысяч долларов, третье место – 250 тысяч долларов. На «Евровидении» дают статуэтку, а куда ты с этой статуэткой пойдешь? В чем смысл? Люди будут заинтересованы, если будет призовой фонд. Мы должны быть открыты миру, об этом говорит наш президент», - рассказал он.
Он отметил, что конкурс может проходить не только в Москве, но и в других городах России, а голосование должно быть максимально открытым.
«Людей объединяет экономика, культура и спорт. По экономике они ударили, но по культуре не смогли. Посмотрите, наши песни в топе чартов. Мы можем делать любые мероприятия, у нас колоссальный опыт. У нас есть знания и есть возможности. Конкурс может проходить не только в Москве, а в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге - у нас замечательные города с аренами. Мы должны сделать голосование открытым – Казахстан, Белоруссия и так далее, кто за кого голосует. «Евровидение» давно стал шлаковым конкурсом, политическим», - отметил он.
Со своей стороны, генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» (СберЗвук) Сергей Балдин заявил НСН, что «Интервидение» может повторить судьбу проекта «Голос» на Первом канале — оно вряд ли подарит отечественному шоу-бизнесу новых известных артистов.
«Если есть решение на уровне государства, думаю, привлекут на конкурс исполнителей из тех стран, с кем этот вопрос будет решен. Здесь вопрос больше в том, насколько велика разница между музыкальными культурами стран — участниц конкурса. Конечно, у российской культуры и культуры участников “Евровидения” такая разница тоже есть, но англоязычная музыка достаточно популярна в России, чего не скажешь об индийской музыке, китайской музыке или музыке из Африки. Поэтому такой конкурс может быть проведен и организован, но его смысловая нагрузка будет несколько иной — как, например, у проекта “Голос” на Первом канале», - объяснил он свою позицию.
Собеседник НСН призвал воспользоваться ситуацией и проводить больше русскоязычных конкурсов.
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