Израилю разрешат принять участие в «Евровидении»
Организаторы конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Мальмё на юге Швеции, не будут исключать Израиль из числа участников, приводит телеканал SVT комментарий Европейского вещательного союза (ЕВС).
В сообщении говорится, что организаторы хотят сохранить статус конкурса как «мероприятия без политики».
В 2022 году ЕВС объявил, что «в связи с событиями на Украине» на «Евровидении» не будет представлена Россия.
Ранее стало известно, что конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге. На проведение конкурса правительство выделит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения». Интерес к участию проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, передает «Радиоточка НСН».
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